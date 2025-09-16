1531 jóvenes están sin empadronar en Pérez Zeledón, el tribunal tiene horarios ampliados 

Por
Johan Garcia G.
-
0
29

Catorce días nos separan del cierre del padrón electoral para los comicios del primero de febrero de 2026, hasta el martes 30 de setiembre hay tiempo para solicitar el documento de identidad y realizar cambios de domicilio.

Artículos relacionadosMás del autor