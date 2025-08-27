Generaleña es parte de equipo de baloncesto sobre silla de ruedas 

Por
Johan Garcia G.
Claudia Solís es parte Angels BSR Femenil CR, un equipo de baloncesto sobre silla de ruedas, que se convirtió en una motivación para esta joven vecina de General Viejo en Pérez Zeledón.

