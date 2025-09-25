Generaleño completará las seis maratones más importantes del mundo en 2026

Por
Johan Garcia G.
-
0
2

Ronny Gutierrez esta cerca de cumplir el sueño de completar las seis maratones más importantes del mundo, el atleta generaleño recibió la noticia que ingresó en la lista para la maratón de Londres, que se correrá el 26 de abril de 2026.

 

