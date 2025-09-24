CTP de General Viejo recibirá la Expo Técnica Regional el ocho de octubre

Exposición de proyectos estudiantiles, talleres interactivos y charlas, participación de instituciona aliadas y empresa privada, son parte de lo que se tiene previsto en la Expo Técnica Regional 2025.

La actividad será el ocho de octubre a partir de las ocho de la mañana en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo en Pérez Zeledón.

Este encuentro busca destacar el talento, el esfuerzo y creatividad de los estudiantes.

Estarán participando los estudiantes de cinco colegios técnicos del cantón así como uno de Buenos Aires.

En el CTP de General Viejo, cuentan con muchas carreras técnicas, como opciones para que el estudiante pueda elegir.

Por lo que esperan que los estudiantes de los diferentes colegios muestren sus trabajos en la actividad.