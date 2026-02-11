La Cámara de Comercio de Pérez Zeledón presentó plan estratégico 2026-2028 ante el Concejo Municipal, cuatro ejes componen la hoja de ruta 

Johan Garcia G.
La cámara de comercio, turismo, industria y agricultura de Pérez Zeledón expuso ante el Concejo Municipal un plan estratégico 2026-2028.

La iniciativa tiene cuatro ejes fundamentales.

