La fiscalía adjunta del primer circuito de la zona sur realizó su rendición de cuentas, una mora judicial muy baja es uno de los principales logros

Por
Johan Garcia G.
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Este jueves 18 de junio se realizó la rendición de cuentas de la fiscalía adjunta del primer circuito judicial de la zona sur que esta compuesta por Pérez Zeledón, Buenos Aires y Osa.

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