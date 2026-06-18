Impulso Emprende Joven llegará a Buenos Aires del 27 al 29 de agosto

Emprender desde una comunidad rural, fortalecer un negocio familiar o convertir una idea en una oportunidad de crecimiento será posible para más de 210 personas jóvenes gracias a una nueva edición de Impulso Emprende Joven, programa que este año amplía su alcance y llegará por primera vez a siete regiones del país.

En la Zona Sur, llegará al cantón de Buenos Aires. El periodo de inscripción será del 27 de julio al 9 de agosto; mientras que los talleres se llevarán a cabo los días 27, 28 y 29 de agosto.

La iniciativa, desarrollada por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) en alianza con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), busca fortalecer las capacidades emprendedoras e innovadoras de las juventudes costarricenses mediante procesos de formación práctica, acompañamiento y desarrollo de habilidades para la gestión de negocios.

Las capacitaciones serán completamente gratuitas e incluirán alimentación y materiales durante los días de formación, promoviendo condiciones de acceso más equitativas para todas las personas participantes.

Impulso Emprende Joven tiene como objetivo fortalecer habilidades en emprendimiento, innovación, mercadeo, gestión financiera y modelos de negocio, brindando herramientas para mejorar iniciativas existentes o desarrollar nuevos proyectos productivos.

Los enlaces para inscripción los encuentra en las redes sociales del Ministerio de Cultura y Juventud, Consejo de la Persona Joven, MEIC e INDER y en la página web www.mcj.go.cr.

Durante esta experiencia, las personas participantes tendrán acceso a mentorías especializadas, espacios de networking, oportunidades de financiamiento y redes de apoyo que les permitirán fortalecer sus negocios y ampliar sus posibilidades de crecimiento.