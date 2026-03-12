La fundación de control del dolor y cuidados paliativos del sur tiene instalaciones propias gracias al aporte de la Junta de Protección Social 

Por
Johan Garcia G.
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La fundación de control del dolor y cuidados paliativos del sur en San Isidro de El General, ya cuenta con instalaciones propias gracias a los fondos aportados por la Junta de Protección Social.

Este jueves 12 de marzo se hizo el acto oficial.

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