36.8% de afectación de roya naranja en cañales de Pérez Zeledón y Buenos Aires, con decreto trabajarán plan de acción

Casi 20 años después, la enfermedad de la roya naranja vuelve a afectar los sembradíos de caña de azúcar en los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires.

Esto porque en los años 2007-2008, la situación fue crítica. Y ahora que fue lo que sucedió.

De acuerdo con los datos dados a conocer por FEDECAÑA y DIECA-LAICA, un 36.8 % de los productores reportan una afectación ya en sus plantaciones.

La estimación de área de afectada es de 1180 hectáreas.

Esto tras un diagnóstico que se hizo entre agosto y octubre de 2025. A raíz de esta situación y evitando que la situación sea alarmante, es que las instituciones, tomaron la decisión de trabajar ya en un plan de acción.

De ahí que este viernes 13 de marzo del 2026, las instituciones del sector agro, presentaron el Decreto Ejecutivo Nº45521 que declara emergencia fitosanitaria por la presencia de roya naranja en el cultivo de caña de azúcar en los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires, en la Región Brunca.

La zona registra 1.936 productores de caña, de los cuales, más del 98% son pequeños y medianos productores.

Por lo que, por medio de esta declaratoria, se busca proteger su producción, sus ingresos y el empleo agropecuario.

Por esa razón, se presentó en plan de trabajo que se tendrá, con el fin de renovar los cañales.

El proyecto incluye la semilla con variedades resistentes a la roya y la preparación del terreno.

Para ello, el INDER aportará 485 millones de colones, que serán recursos no reembolsables.