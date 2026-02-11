La segunda edición de la Ultra Maratón Valle del Chirripó será el 25 de abril

Por
Johan Garcia G.
-
0
62

La Ultra maratón Valle del Chirripó fue todo un éxito en 2025 y para este año llega reforzada.

La segunda edición será el 25 de abril con salida y llegada en la comunidad de San Gerardo de Rivas.

