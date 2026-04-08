Néstor Monge recuerda sus inicios de carrera tras llegar a 500 partidos como profesional             

Por
Johan Garcia G.
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El futbolista generaleño Néstor Monge llegó  a la cifra de 500 partidos en su carrera jugando en Costa Rica, México, Guatemala y Luxemburgo.

Tras llegar a la cifra de los 500 el volante recuerda sus inicios

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