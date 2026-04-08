Equipo de porrismo Galaxy All Star competirá el 19 de abril en Punta Leona 

Por
Johan Garcia G.
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El equipo de porrismo Galaxy All Star se alista para participar en el campeonato que se va a disputar en Punta Leona el próximo 19 de abril, un reto que llena de emoción a esa agrupación de Pérez Zeledón.

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