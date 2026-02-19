La billetera digital y la gestión de cobros, son los temas de esta semana con la oficina del consumidor financiero 

La Oficina del Consumidor Financiero estuvo en Pérez Zeledón comandada por su director Danilo Montero, una funcionaria también estuvo en la gira y toco el tema de las billeteras digitales.
La Oficina del Consumidor Financiero estuvo en Pérez Zeledón comandada por su director Danilo Montero, una funcionaria también estuvo en la gira y toco el tema de las billeteras digitales.
En Tv Sur Pérez Zeledón nos interesa conocer su opinión, consultas o comentarios así que le invitamos a que nos contacte.
Tel: (506) 2772-1414