Policía de Tránsito registra menos muertes en carreteras de la Región Brunca 

En lo que llevamos de 2025 la policía de tránsito de la Región Brunca registra 41 personas fallecidas en escena por accidentes en carretera, una cifra que si se compara con el mismo periodo de 2024 es menor.
En lo que llevamos de 2025 la policía de tránsito de la Región Brunca registra 41 personas fallecidas en escena por accidentes en carretera, una cifra que si se compara con el mismo periodo de 2024 es menor.
En Tv Sur Pérez Zeledón nos interesa conocer su opinión, consultas o comentarios así que le invitamos a que nos contacte.
Tel: (506) 2772-1414