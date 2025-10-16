Policía de Tránsito registra menos muertes en carreteras de la Región Brunca 

Por
Johan Garcia G.
-
0
13

En lo que llevamos de 2025 la policía de tránsito de la Región Brunca registra 41 personas fallecidas en escena por accidentes en carretera, una cifra que si se compara con el mismo periodo de 2024 es menor.

Artículos relacionadosMás del autor