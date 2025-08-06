Semifinal de futbol sala femenino de la primera A se definirá en el gimnasio de Sagrada Familia

Por
Johan Garcia G.
-
0
20

El partido de ida que se jugó en el norte del país terminó uno por uno, por lo que las generaleñas tendrán la oportunidad de cerrar en casa con su afición y sellar el boleto a la gran final de este torneo.

Artículos relacionadosMás del autor