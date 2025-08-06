Semifinal de futbol sala femenino de la primera A se definirá en el gimnasio de Sagrada Familia

El partido de ida que se jugó en el norte del país terminó uno por uno, por lo que las generaleñas tendrán la oportunidad de cerrar en casa con su afición y sellar el boleto a la gran final de este torneo.
