SENASA destaca la importancia de reportar ganado con síntomas de rabia y la vacunación

Por
Johan Garcia G.
-
0
6

El caso de la rabia paralítica bovina bovina que se reportó en Tagual de Osa, tuvo un aspecto destacable por parte del ganadero y fue el reporte rápido a SENASA sobre la situación que provocó la muerte de una res.

Imágenes ilustrativas

Artículos relacionadosMás del autor