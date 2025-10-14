SENASA destaca la importancia de reportar ganado con síntomas de rabia y la vacunación

El caso de la rabia paralítica bovina bovina que se reportó en Tagual de Osa, tuvo un aspecto destacable por parte del ganadero y fue el reporte rápido a SENASA sobre la situación que provocó la muerte de una res.
Imágenes ilustrativas
