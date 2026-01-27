TSE garantiza transmisión de resultados provisionales de forma segura y transparente

Durante más de 76 años, uno de los pilares fundamentales del sistema democrático de Costa Rica ha sido la transparencia en el proceso de transmisión de resultados provisionales implementado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que, a la fecha, es reconocido a nivel mundial por sus altos estándares de seguridad, rapidez y credibilidad.

Y en esta oportunidad no será la excepción, ya que el organismo electoral está preparado para recibir a partir de las seis de la tarde del domingo 1° de febrero los mensajes de transmisión de resultados provenientes de las 7154 juntas receptoras de votos (JRV) habilitadas para estos comicios.

Ese buen trabajo institucional incluye la minuciosa logística interna, enlaces de comunicación dedicados (conexiones privadas de uso exclusivo del TSE para este proceso), diferentes medios y dispositivos de transmisión, alta disponibilidad tecnológica y robustos controles de seguridad.

Logística de la transmisión

El día de los comicios, una vez finalizada la jornada electoral -a las 6 de la tarde-, cada JRV iniciará el conteo; concluida esa labor, los encargados de transmisión de datos enviarán al TSE, de manera segura, los resultados provisionales de la elección mediante las siguientes vías:

Dispositivos móviles: 450 funcionarios del TSE transmitirán mediante una app (no pública) instalada en teléfonos inteligentes, con robustos controles de seguridad y cuyo software fue creado por personal del TSE, permitirán enviar el resultado provisional de 4422 JRV (62%).

450 funcionarios del TSE transmitirán mediante una app (no pública) instalada en teléfonos inteligentes, con robustos controles de seguridad y cuyo software fue creado por personal del TSE, permitirán enviar el resultado provisional de 4422 JRV (62%). Centro de llamadas: En este caso, los encargados de la transmisión de datos se comunicarán con uno de los 150 operadores de los centros de llamadas, quienes seguirán un protocolo ya establecido para solicitarles el resultado del conteo definitivo que realiza la JRV. Para lograr lo anterior, se trabajará con tres centros de llamadas ubicados en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en Radiográfica Costarricense (RACSA) y el TSE. Mediante esta modalidad se transmitirán los resultados de 2732 JRV (38%).

Los datos de las 91 JRV instaladas en 49 consulados ubicados en 42 países donde los costarricenses podrán votar, se transmitirán vía telefónica el 1° de febrero, luego de que cierren las respectivas juntas. Un funcionario electoral recibirá la llamada y anotará el resultado; luego trasladará la información a la encargada de transmisión de datos para que sea digitado en el sistema respectivo en el horario establecido para esto, es decir en un rango que irá de las 6 de la tarde del día E hasta las 12 mediodía del lunes 2 de febrero.

Todas las personas encargadas de transmitir los datos provisionales al TSE fueron debidamente capacitadas para hacerlo de forma segura, íntegra, oportuna y transparente.

Presentación de resultados a la ciudadanía

Por su parte, el domingo 1° de febrero, las magistradas y los magistrados del TSE, en la “Sesión Solemne de Transmisión de Resultados Provisionales de las Elecciones Nacionales”, darán a conocer públicamente, a las 8:45 de la noche, los primeros resultados provisionales de las elecciones . Esa información se actualizará de manera periódica cada 15 minutos hasta las 10 de la noche. A partir de ahí, la peridiocidad podrá cambiar dependiendo del flujo de información.

Los costarricenses tendrán la posibilidad de acceder a las actualizaciones de los resultados por las siguientes vías: