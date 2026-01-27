Pacientes hospitalizados podrán salir a votar el primero de febrero

Los pacientes internados en centros hospitalarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podrán salir de manera temporal para ejercer su derecho al voto este domingo 1 ° de febrero.

La institución ya emitió la directriz dirigida a los directores médicos, donde se recuerda que el sufragio es un derecho constitucional y que es una obligación de la administración garantizar su ejercicio.

El gerente médico de la CCSS, doctor Alexander Sánchez Cabo, explicó que el egreso temporal podrá autorizarse siempre que el médico tratante considere que no existe riesgo para la salud del paciente.

El doctor explicó que cada centro deberá suscribir un documento que indique la voluntad del paciente de acudir a las urnas, el aval médico, así como su responsabilidad de regresar al centro médico para continuar con el tratamiento una vez ejercido el voto. Este documento deberá figurar en el expediente de salud del paciente.

La directriz también establece que, si un paciente no cuenta con autorización médica para el egreso temporal por representar un riesgo para su salud, pero aun así insiste en salir a votar, el caso deberá analizarse de forma individual según su condición clínica, y podría considerarse como una salida exigida.

Otro aspecto por considerar es el traslado, ya que el desplazamiento del hospital a las urnas y viceversa deberá de coordinarse con familiares o personas allegadas al paciente.

Los hospitales de la Caja se mantendrán en Alerta Verde durante el proceso electoral de este fin de semana, con el objetivo de brindar una respuesta ágil ante cualquier emergencia.

La directora del hospital San Juan de Dios, María Eugenia Villalta explicó que, además de la logística para permitir que los pacientes salgan a votar, desde días atrás se coordinaron acciones para que los funcionarios también puedan ejercer su derecho al voto.

“En algunos servicios se establecieron medidas para facilitar la salida de los funcionarios a las urnas, al tiempo que se garantizó la continuidad en la prestación de los servicios”, puntualizó la directora médica.