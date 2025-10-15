Una campaña busca motivar a las personas para que voten en las elecciones 2026 

Con el propósito de promover la participación ciudadana en las próximas elecciones de 2026, la cooperativa Coopelesca y TVN canal 14 de San Carlos lanzaron de forma oficial la campaña denominada: Por mi nadie elige.
