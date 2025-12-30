Tránsito realiza al menos una vez a la semana operativos por exceso de ruido en vehículos

La Policía de Tránsito realiza todas las semanas diferentes controles en carretera. Uno de esos, es por ruido, debido a escape libre o modificaciones que realizan tanto a carros como motocicletas.

Esto se da muchas veces, porque los dueños de los vehículos le quitan el silenciador y eso hace que se generen fuertes ruidos.

De ahí que están realizando al menos un control por semana o bien, se dan más, por la atención de denuncias que presentan.

Para ello, se utiliza un sonómetro.

Con esta tecnología se busca que los vehículos permanezcan dentro de los parámetros establecidos.

Si un conductor es sancionado, se le decomisa la placa y para recuperarla, debe hacer la reparación del vehículo, luego hacérsele una nueva evaluación, para poder sacarlas.

Mayormente, se presentan estos casos en motocicletas.

Los trabajos en carretera dejan resultados positivos, enfocados en la mala costumbre de algunos conductores de hacer variantes a los vehículos.

Exceder los límites de ruido cuesta caro a los conductores que violen la normativa vigente.