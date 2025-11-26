Gobierno local de Pérez Zeledón toma acuerdo para pedir revisión y ajustes en subasta de frecuencias

De manera unánime, con nueve votos, el Concejo Municipal de Pérez Zeledón, aprobó esta moción que fue presentada por el alcalde Emanuel Ceciliano y acogida por el regidor, Runny Monge.

Esto, durante la sesión municipal del martes 25 de noviembre de este 2025.

Lo que se solicita al Gobierno Central y la SUTEL, es una revisión y ajustes de las condiciones en la subasta de frecuencias, para garantizar la participación de medios regionales y comunitarios.

Estas fueron las posiciones de los regidores, sobre este tema.