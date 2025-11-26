Tres estudiantes del Colegio Científico de San Vito logran estar en los 10 mejores puntajes de ingreso a la UCR

La Universidad de Costa Rica dio a conocer la lista de los 20 mejores puntajes al Proceso de Admisión a la UCR 2025-2026.

En esta lista, destacan tres estudiantes del Colegio Científico de San Vito de Coto Brus.

Se trata de:

4° Lugar: Andry Fabicio Madrigal Madrigal

9° Lugar: Edward Josué Hernández Chavarría

9° Lugar: Felipe Andrés Sáenz Obando

En la ceremonia de premiación participaron 26 estudiantes debido a empates dentro de los 20 mejores promedios, puso en realce la excelencia académica que demostró este destacado grupo de estudiantes dentro del proceso admisión 2025 – 2026.