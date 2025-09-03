Preocupación por usuarios de buses en San Isidro de El General vuelve a ser tema en el Concejo Municipal

Esta fue parte de la exposición que hizo Leda Carvajal, vecina del cantón, quien se mostró preocupada por la situación que viven los usuarios del transporte público urbano en San Isidro de El General.

Dijo que muchas personas tienen que tomar el servicio de autobuses en las calles, arriesgando hasta su vida, debido a que no llegan hasta la terminal de buses.

Sobre este tema, el alcalde, Emanuel Ceciliano, fue enfático en decir que son dos empresas diferentes que ya no llegan hasta la terminal, una por decisión propia y la otra porque tiene deudas con la Municipalidad, por el no pago del uso de la terminal.

Detalló que, como municipio, presentaron una medida cautelar, con el fin de que regrese la empresa que no tiene la deuda, mientras que, con la otra, que realice el pago correspondiente.

Ceciliano, precisó que conocen las situaciones de los vecinos que utilizan el transporte público.

De acuerdo con el regidor suplente, José Calderón, han tratado de escuchar todas las partes involucradas en este proceso.

Asimismo, indicó que esperan presentar una propuesta tripartida, con las empresas, los inquilinos y la administración municipal.

De esta manera, el tema del servicio de transporte público urbano, sigue siendo tratado en las sesiones municipales.