Hasta 800 palmitos de palma real esperan comercializar productores de Chánguena

Como cada Semana Santa, una familia productora de La Bonga de Chánguena de Buenos Aires, se dedica a la comercialización de palmito de palma real.

Ellos se ubican en diferentes puntos cerca de la ruta dos, en Pérez Zeledón.

Este martes nos encontramos a uno de los vendedores cerca de Servicentro CoopeAgri en San Isidro de El General.

Para vender este palmito de palma real, se inicia el proceso con la gestión de permisos en el Área de Conservación La Amistad Pacífico.

En este lugar, nos encontramos a varios compradores, quienes buscan este palmito para preparar diferentes platillos.

Una tradición de una familia en Chánguena y que en muchos hogares costarricenses, se disfrutar de diferentes platillos con el palmito de palma real.