De los residuos orgánicos a abono, Municipalidad de Pérez Zeledón trabaja fuertemente

Todos los desechos orgánicos que recoge la Municipalidad de Pérez Zeledón a diario en diferentes comunidades se convierten en esto, lo que ellos, denominan, un mejorador de suelo.

Según datos del Proceso de Gestión y Promoción Ambiental del municipio, en el año 2025, se recogieron 3231.33 toneladas de estos residuos, de lo cual, el 60 por ciento, se convirtió en abono.

Esto es parte de la separación de los residuos que piden tanto en el municipio.

Y permite generar un ahorro importante de hasta 50 millones de colones al año, porque no se trasladan a un relleno sanitario, sino que se le da utilidad.

Este proyecto arrancó en el 2012, solo con los desechos que se generaban en el Mercado Municipal y posteriormente, se fue ampliando a hogares y negocios.

Este material, se traslada al Centro de Transferencias, ubicado en Las Juntas de Pacuar.

El lugar se adaptó y se construyeron nuevos galerones para el tratamiento de los desechos.

Tanto así, que el lugar se tuvo que ampliar significativamente, debido a la cantidad creciente de material que están teniendo.

Esto, porque cada vez más, se ofrece la recolección de residuos orgánicos a diferentes localidades.

El compostaje es un proceso natural en el que la materia orgánica (como la comida que se desecha) se descompone en un material llamado compost, el cual se puede reutilizar y aprovechar como fertilizante natural para plantas y jardines.

Desde que el material llega a la planta hasta convertirse en abono, se tarda entre cuatro y cinco meses.

El cantón se distingue como uno de los pocos en Costa Rica con un sistema centralizado de compostaje, enfocado en el desarrollo sostenible.