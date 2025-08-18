ICODER aprueba cambio a una piscina semi olímpica para Pérez Zeledón

De esta manera, la presidenta municipal, Andrea Herrera, dio a conocer que el ICODER aprobó el cambio de piscina olímpica a semi olímpica para Pérez Zeledón.

Por lo que, con nueve votos, los regidores, aprobaron de manera unánime una moción, para que se firme una adenda al convenio entre la Municipalidad y el ICODER, sobre este cambio.

De acuerdo con el alcalde, Emanuel Ceciliano, se espera que ya en dos meses se tengan los nuevos diseños.

La piscina semi olímpica, se espera que mida 25 metros y tenga 10 carriles.

La obra se haría en un terreno municipal, ubicado en Daniel Flores.

En este momento se tienen alrededor de 784 millones de colones, para el proyecto.

Además, se trabaja en una propuesta de un proyecto para que se tengan recursos del INDER, para completar la obra.

De esta manera, se tenga pronto este proyecto que tanto a costado para que se ejecute.