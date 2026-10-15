INAMU reunió a representantes de la Región Brunca en encuentro realizado en Pérez Zeledón

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), mediante el Departamento Regional Brunca, realizó este jueves el Foro Regional Conmemorativo del Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La actividad forma parte de la agenda nacional de actividades que impulsa la institución previo a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La actividad se desarrolló en el Complejo Cultural de San Isidro de Pérez Zeledón y reunió a mujeres usuarias de los servicios institucionales, representantes de la Plataforma de Mujeres Lideresas, egresadas del Programa Avanzamos Mujeres, beneficiarias de FOMUJERES, integrantes del Foro de Mujeres Rurales, mujeres indígenas, mujeres rurales, mujeres con discapacidad, representantes de instituciones públicas y personas funcionarias de la Región Brunca.

El foro tuvo como propósito fortalecer el conocimiento sobre los servicios, programas y acciones que desarrolla el INAMU a favor de las mujeres y las comunidades, así como promover alianzas entre instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones comunitarias y ciudadanía para fortalecer las acciones de prevención de violencia contra las mujeres.

La presidenta ejecutiva del INAMU, Carolina Delgado Ramírez, destacó que la violencia contra las mujeres continúa siendo una problemática que exige la participación activa de toda la sociedad y resaltó la importancia de acercar información y servicios a las mujeres en los territorios.