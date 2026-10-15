Cámara de Ganaderos Unidos del Sur solicita nueva prórroga para implementar la trazabilidad bovina

A pocos días de que entre en vigencia obligatoria el sistema oficial de trazabilidad bovina, el próximo 26 de octubre, la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur en Pérez Zeledón, manifestó su preocupación por el avance del proceso entre los productores nacionales y solicitó al Gobierno una nueva prórroga de seis meses para completar su implementación.

La organización solicitó al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) realizar muestreos en subastas ganaderas y mataderos, con el propósito de verificar la cantidad real de productores que han logrado completar el proceso de trazabilidad.

La Cámara considera que disponer de información actualizada y verificable permitirá conocer el nivel de cumplimiento del sector y determinar si existen condiciones para aplicar la medida de manera efectiva.

La Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur busca que las autoridades valoren las condiciones actuales de los productores y las posibles repercusiones de las decisiones comerciales sobre la actividad ganadera costarricense.

Mientras tanto, el calendario para la entrada en vigencia obligatoria de la trazabilidad mantiene la atención del sector, que se encuentra en la recta final para cumplir con los requisitos establecidos.

Con respecto a este tema, buscamos la posición de SENASA, por medio de su oficina de comunicación, pero no hemos tenido respuesta.