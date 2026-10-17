Adultos retoman sus estudios para cumplir el sueño de graduarse en la Escuela IDA Jorón

Así califica doña Elieth esta oportunidad de estudiar ahora siendo una persona adulta.

Ella es una de las 12 estudiantes de la Escuela IDA Jorón en Pérez Zeledón, quienes reciben clases por medio de programa de Educación Abierta del Ministerio de Educación Pública.

Tv Sur, se adentró en una de las clases del aula.

Aquí son estudiantes, amigos y al final hasta se convierten en amigos, se ayudan entre todos, porque quieren aprender y demostrar que sí pueden seguir adelante.

El programa se brinda desde hace más de 20 en esta escuela.

Las lecciones se brindan dos días a la semana: los lunes de seis de la tarde a nueve y 15 de la noche, mientras que los martes de seis de la tarde a ocho y media de la noche.

Estas personas son un ejemplo de que la edad no es impedimento para aprender a leer y escribir, además de sacar su diploma de la escuela.