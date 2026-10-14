Los partos fueron adaptados a las costumbres indígenas en el hospital de San Vito 

Recibir a un bebé en el hospital Juana Pirola en San Vito de Coto Brus es una experiencia que se adaptó a las costumbres de las mujeres indígenas, brindando una atención respetuosa y con la cultura pertinente.
Recibir a un bebé en el hospital Juana Pirola en San Vito de Coto Brus es una experiencia que se adaptó a las costumbres de las mujeres indígenas, brindando una atención respetuosa y con la cultura pertinente.
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