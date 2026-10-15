INAMU espera continuar colaboración con la Casa de la Mujer en Pérez Zeledón, convenio no se aprobaría y se buscará otra alternativa

El 4 de abril de 2025, en la Casa de la Mujer en San Isidro de El General se tuvo una reunión con la entonces presidenta ejecutiva del INAMU, Yerlin Zúñiga y donde se habló de un posible convenio para aumentar la atención de mujeres en Pérez Zeledón.

Ahora con la visita de la titular de la administración de la Presidente, Laura Fernández, Carolina Delgado, en la organización esperan tener una respuesta sobre ese convenio que se iba a firmar.

TvSur consultó al respecto e indicó que en efecto tendrá una reunión con las representantes de la Asociación de Mujeres Generaleñas, para hablar detalles del apoyo que se tiene.

Indicó que en la Casa de la Mujer, se atienden constantemente mujeres.

La presidenta ejecutiva del INAMU, indicó que recibieron observaciones de la Contraloría General de la República, sobre el tipo de convenio que se iba a concretar.

Por lo que la intención es seguir apoyando de otra manera.

Delgado, espera reunirse con la Casa de la Mujer, para recibir apoyando en diferentes acciones.