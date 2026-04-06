INDER realiza talleres informativos sobre proyecto dirigido a mujeres rurales en la Zona Sur

Este lunes comenzaron los talleres informativos sobre el proyecto +natura +rural que coordina el Instituto de Desarrollo Rural.

La primera actividad tuvo lugar en el Complejo Cultural en San Isidro de El General.

El programa busca fortalecer emprendimientos que integran sostenibilidad, el uso responsable de la biodiversidad y la generación de ingresos, reconociendo el papel clave de las mujeres rurales en la economía local, la conservación de los ecosistemas y la identidad territorial.

La convocatoria está dirigida a mujeres residentes de la Región Brunca que lideren emprendimientos con al menos seis meses de operación, vinculados a las siguientes actividades económicas:

Agroturismo

Artesanías con identidad territorial

Cosmética natural

Medicina natural

Textiles con identidad cultural

Las asistentes al taller, indicaron que tienen emprendimientos y que esperan participar.

Durante toda esta semana se brindarán talleres en los diferentes cantones de la Zona Sur.

El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Nature Investment Facility (NIF) y la Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzaron el programa +Natura +Rural y la apertura de su primera convocatoria dirigida a emprendimientos liderados por mujeres en la Región Brunca.

Para esta primera convocatoria, +Natura +Rural contará con una inversión inicial de ₡250 millones.

Las interesadas en participar, el proceso de inscripción cierra el 30 de abril.