Instan a mujeres a actualizar información en la Municipalidad de Pérez Zeledón para ser tomadas en cuenta en diferentes actividades

La oficina de la Mujer de la Municipalidad de Pérez Zeledón hace un llamado a todas las mujeres, sobre todo, emprendedoras, para que realicen la actualización de la información o bien que se incorporen en sus bases para que puedan participar de las diferentes actividades que se llevan a cabo.

Para ello, estarán poniendo a disposición un enlace en las redes sociales del municipio, que tienen que completar.

Ferias de la mujer y talleres, son parte de las actividades que organizan constantemente, donde muchas pueden ser parte y para ello, tiene que estar en la base de datos.

Asimismo, se trabaja con otras instituciones, por lo que se brinda el asesoramiento y la información que requieren, para que puedan acceder.

Hay muchos emprendimientos que tienen las mujeres, por lo que ser parte de esta base de datos, es una alternativa para ser parte y obtener beneficios.

Si requiere mayor información, el contacto de whatsapp es 2220-6692.