Se espera pronto que se saque a licitación proyecto de mejoras al edificio del INA en Pérez Zeledón

El proyecto de mejoras de las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje en Villa Ligia de Pérez Zeledón, continúa adelante y se espera que este año se elabore el cartel para que se saque a licitación, pues se estaba en la finalización de los planos.

Se trata de una inversión de alrededor de 4800 millones de colones y la intención es que comience en marzo del 2027.

La intención es invertir en la remodelación del edificio, para que no se cuenta con las mejores condiciones para atender a la población, sobre todo, en la infraestructura más antigua.

Cabe indicar que, en marzo del 2021, el INA realizó la entrega de obras de remodelación y ampliación en esta sede, lo que representó una inversión de infraestructura y equipamiento de ¢2.741 millones.

Esto incluyó la construcción de ocho aulas, un taller para instrucción técnica, ampliación de obras exteriores, almacén regional y ampliación de las oficinas de la Dirección Regional.

La Unidad Regional Brunca del INA ofrece una serie de servicios de capacitación y formación profesional, que responde a las necesidades territoriales, algunas de ellas son: inglés, gestión de microempresas, electricidad, servicio al cliente, mercadeo, electrónica industrial, entre otros.