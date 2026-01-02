Investigan muerte de menor de 16 años de edad en Buenos Aires

De acuerdo con información del OIJ, la noche del primero de enero de este 2026, al ser las 7.22 aproximadamente, se recibió el reporte de un masculino fallecido en el sector en el límite del cantón de Buenos Aires con Coto Brus. La víctima es un menor de edad de 16 años.

Según información preliminar, que se mantiene bajo investigación, al parecer, el menor estaba compartiendo con un grupo de personas.

Aparentemente, los mismos se encontraban transitando en motocicleta y al pasar frente a una finca, supuestamente, fueron detenidos por dos masculinos quienes le reclamaron por transitar en tantas ocasiones por el mismo lugar.

En determinado momento, al parecer hubo un altercado y aparentemente uno de los sujetos golpeó a un menor en la cabeza.

Posteriormente, el grupo se retiró del lugar, se reunió nuevamente más adelante y el menor ahora fallecido decidió regresar.

Al volver, supuestamente uno de los sujetos involucrados realizó un disparo, hiriendo al menor en el abdomen, por lo que este se fue del lugar en su motocicleta y aproximadamente 200 metros más adelante se desvaneció y falleció.

Las circunstancias exactas del hecho y las responsabilidades correspondientes continúan en investigación por parte de las autoridades.

Se realizó el levantamiento del cuerpo y fue remitido a la morgue judicial para su respectiva autopsia.

Sobre este caso, se informa que hay dos personas detenidas de apellido Amador.