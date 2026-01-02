Una marca cantón de buenas prácticas es parte de las estrategias de la Cámara de Comercio para los próximos tres años

La Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Zeledón, presentó el Plan Estratégico de la Cámara de Comercio Turismo Industria y Agricultura de Pérez Zeledón (2026-2028).

Dentro del mismo, vienen una serie de propuestas a trabajar, con el fin de apoyar el crecimiento del cantón, en diferentes áreas, dentro de las cuales, se destaca, la creación de una marca cantón.

La iniciativa es parte del área ambiental, que busca apoyar con la construcción de «Marca Cantón», de Buenas Prácticas, debe impulsar certificaciones (Carbono Neutralidad, Bandera Azul.

Y abogar por un plan cantonal de infraestructura resiliente y promover en sus asociados prácticas de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático.

A nivel político, la Cámara debe posicionarse como un actor unificador y técnico, un socio apolítico indispensable para el gobierno local, capaz de proponer proyectos y exigir resultados en pro del desarrollo económico.

A esto se suma, el refuerza la necesidad convertir a la Cámara en aliado para ser una «ventanilla única» de asesoría para navegar ante la burocracia que tenemos, sería un servicio de altísimo valor.

Y ser el lobby principal del cantón para asegurar que Pérez Zeledón sea considerado en estos programas, para «vendernos» como un destino de inversión.

En económico, que debe liderar programas de competitividad enfocados en la eficiencia de costos y la diferenciación para que los sectores afectados sobrevivan.

También, trabajar que la formalización no es solo un servicio, es una necesidad para la sostenibilidad del ecosistema empresarial, por medio de una campaña que muestre los beneficios.

E impulsar el desarrollo económico local, por medio de la diversificación, fomentando encadenamientos donde el agro se conecte con la agroindustria y esta, a su vez, con el turismo (gastronomía, tours de café).

En el área social, ayudar a crear las empresas que puedan retener el talento. Además, la Cámara debe aliarse con las universidades para asegurar que las carreras técnicas y profesionales respondan a la demanda empresarial.

Sumado a ello, ser un actor activo en las mesas de seguridad ciudadana, abogando por la protección de los corredores comerciales y turísticos.

Trabajar en la cultura empresarial tradicional, debido a la resistencia cultural a la innovación, la adopción tecnológica y las buenas prácticas de gobernanza.

En materia tecnológica, enfocarse en mejorar la infraestructura de conectividad. A su vez, sus programas de capacitación deben enfocarse en cerrar la brecha de habilidades digitales.

Y trabajar el acceso a mercados, debe incluir un componente fuerte de «alfabetización digital» y la creación de plataformas colectivas (un marketplace local) para los asociados.

Finalmente, en lo legal, impulsar un componente de «Asesoría Legal Preventiva» en materia laboral, para proteger al empresario y fomentar la formalidad.

E involucrarse de lleno, ante la falta de un plan regulador cantonal moderno, claro y aprobado (o la lentitud en su implementación) lo cual genera inseguridad jurídica para las inversiones inmobiliarias, comerciales y turísticas.

La organización, pretende impulsar programas de capacitación y asistencia técnica empresarial en temas contables, legales, financieros, mercadeo, innovación de procesos y digitalización.

También, promocionar la formalización de emprendimientos y PYMEs, mejorar los procesos y buenas prácticas empresariales (integrar nuevas tecnologías para adaptarse a tendencias del mercado y no quedarse rezagados).

Y facilitar espacios de networking y colaboración para que los asociados puedan generar alianzas, conocerse mejor y potenciar negocios entre sí.

Para el 2028, buscan convertirse en la entidad gremial líder y consolidada en el cantón de Pérez Zeledón, reconocida por su influencia estratégica en la Región Brunca y su capacidad de encabezar, liderar y orientar proyectos que generen prosperidad.

Esto, luego de fortalecer significativamente la identidad y el músculo de la institución al integrar activamente a los sectores comercial, turístico, industrial y agrícola, asegurando una gestión eficiente y sostenible que impulse el desarrollo económico de la región.