La Región Brunca obtuvo el primer lugar en proyectos comunales aprobados en el 2025, fueron 46

La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, aprobó 146 proyectos a nivel nacional en el 2025 y la Región Brunca, ocupó el primer lugar en cantidad de proyectos aprobados un 26.7% del total, es decir, 46.

Esto permitió un total de inversión de ₡779.176 089,48.

El proyecto que tuvo la mayor inversión fue la compra de back hoe, por 80 millones de colones, que le fue aprobado a la Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos de La Amistad en Pérez Zeledón.

Con esta maquinaria, se trabaja en el mejoramiento de los caminos de la comunidad y se dan servicios privados, con el fin de generar recursos.

Los proyectos que se concretaron fueron varios, principalmente, mobiliario para las diferentes agrupaciones, tanto para sus salones comunales como para las cocinas.

Esta es la inversión por cantones

Cantón Proyectos Inversión

Pérez Zeledón 11 ₡249.105.517,19

Corredores 10 ₡214 202 168,35

Osa 3 ₡39.733.240,54

Buenos Aires 10 ₡121.211.131,27

Golfito 5 ₡73.966.696,78

Coto Brus 7 ₡80.957.335,35

Total: 46 ₡779.176 089,48

Fuente: Dinadeco

Como parte de estos proyectos concretados, también se encuentra la compra de un terreno con edificio para uso comunal, eventos y alquiler de apartamentos, por 69 millones de colones a beneficio de la Asociación de Desarrollo de Cristo Rey de San Pedro.

También, la adquisición de la segunda unidad de transportes para la Asociación de Desarrollo Integral de La Colonia La Libertad Km31 en el cantón de Corredores, por poco más de 23 millones de colones.

A la lista se suma, la compra de un vehículo carga liviana 4×4 como proyecto socio productivo en el transporte de servicios y bienes de la Asociación de Desarrollo Integral de Bahía de Osa, el cual tuvo una inversión de 20 millones de colones.

Y la compra de equipo agrícola e industrial, por parte de la Asociación de Desarrollo de Naranjo de Corredores, por poco más de 15 millones de colones.

Recuerde que la Oficina Regional Brunca, durante este mes de enero, los promotores no brindarán atención presencial en la oficina de San Isidro de El General, que solo permanece abierta para la recepción de documentos.

Mientras que la entrega del Informe Económico Anual 2025, se realizará durante los meses de febrero y marzo, únicamente con cita previa.

El horario de atención es lunes, martes, jueves y viernes de9:00 a.m. a 3:30 p.m.

Para agendar su cita: Comunicarse al 2771-4041.