Más de 1600 millones de colones se invertirán en la sede Coto de la Universidad Nacional

Dos proyectos grandes de infraestructura se vienen para el campus Coto de la Universidad Nacional, ubicado en Paso Canoas, con una inversión de 1660 millones de colones.

Las obras son prioridad uno, debido a la necesidad de mejorar el edificio.

Son dos proyectos. Uno comprende las residencias, que tendrán capacidad para albergar a 38 estudiantes.

Consiste en una remodelación e infraestructura nueva. La remodelación será en 24 espacios que ya se tienen y el edificio nuevo que brindará 14 espacios más.

Asimismo, un edificio nuevo que contará cocina/comedor, sala multiusos y 4 oficinas para los funcionarios de la Unidad de Vida Estudiantil.

En este caso, el costo aproximado es de 660 millones de colones.

También, hay otro proyecto con un costo aproximado de mil millones de colones, que incluye un pabellón nuevo con 3 aulas con capacidad para 30 estudiantes, caseta de seguridad y un espacio para almacenamiento de insumos.

Además de tres laboratorios de ciencias básicas totalmente equipados (química, física/biología y un laboratorio STEM); instalaciones para el área de mantenimiento y jardinería, parqueo para los usuarios del campus y el garaje para vehículos institucionales.

A esto se suma la remodelación de la entrada al campus y construcción de una nueva caseta de seguridad.

La intención es que este las obras salgan a licitación este año para iniciar obras en el año 2027.

Actualmente ya se está trabajando en la remodelación del gimnasio del campus.

Con este tipo de obras, esperan motivar a los estudiantes y al personal en el campus Coto.