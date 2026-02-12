MEP en Pérez Zeledón baja la exclusión de los estudiantes a un 0.9 por ciento

Acciones que empiezan a dar resultados. Con complacencia, la dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón, informó que hubo una disminución significativa en la exclusión de estudiantes, principalmente de secundaria.

De acuerdo con Marcela Valverde, directora regional del MEP, desde el 2024 se propusieron una meta importante: disminuir la exclusión que se presenta y se encuentra por encima de la media nacional.

En aquel momento la tasa estaba en alrededor de un tres por ciento, hasta por encima del promedio nacional que es de un 2.1 por ciento.

Sin embargo, para el 2025, lograron una baja importante, pues se reportó una tasa de 0.9%, es decir, hasta más baja que la media nacional.

Uno de los enfoques principales se da en la modalidad de educación para jóvenes y adultos, donde registraban una tasa de casi un 33 por ciento y lograron bajarla al 25 por ciento.

La funcionaria, explicó que se hizo una verificación de la matrícula real y se hicieron visitas a los diferentes centros educativos.

De ahí que se trabaja en una estrategia con el equipo de permanencia para dar seguimiento.

Las modalidades de educación abierta, cindeas y colegios nocturnos, son los que reportan la mayor cantidad de estudiantes que dejan las aulas, de ahí que este año, también se van a enfocar mucho en estas.

Aunque reportan una baja importante, las acciones continúan para seguir motivando a los estudiantes que permanezcan en las aulas, que estudien y salgan adelante.