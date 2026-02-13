Este domingo 15 de febrero se definen los finalistas de la Copa Chirripó 2025-2026

Por
Johan Garcia G.
-
0
14

La Copa Chirripó entró en la fase crucial de definiciones, este domingo 15 de febrero se conocerán los dos equipos que disputarán la gran final de esta copa el 22 de febrero a las 6 de la tarde en la cancha de San Gerardo de Rivas.

 

Artículos relacionadosMás del autor