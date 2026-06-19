Más de 2800 horas comunales y ₡13 millones en planes reparadores tuvo Justicia Restaurativa en Pérez Zeledón

Este viernes 19 de junio se llevó a cabo el 11 Encuentro Anual de Redes de Justicia Penal y Justicia Juvenil Restaurativa de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón y Buenos Aires.

Dentro de los resultados que se dieron a conocer, en el caso de los planes reparadores. Es que, en la Justicia Penal Restaurativa, se hicieron 2772 horas de servicio comunal, se realizaron 108 abordajes socio educativos y se realizaron 22 tratamientos terapéuticos, que sumaron 256 meses.

Mientras que, en donaciones, se recibieron 13 millones de colones.

Mientras que en Justicia Juvenil Restaurativa, se contabilizaron 65 horas de servicio comunal, 26 abordajes socio educativos y no se recibieron donaciones económicas.

Como parte de la red de apoyo, en Justicia Penal, se contactaron 501 personas y con acuerdo, 262.

Y en Justicia Juvenil, contactadas 180 personas y con acuerdo, 153.

Sobre las reuniones, en Justicia Penal fueron 167 y en Juvenil, 8, para un total de 175.

Como parte de la Justicia Restaurativa, una serie de organizaciones se ven beneficiadas.

Cabe indicar que los delitos sexuales no entran en Justicia Restaurativa.