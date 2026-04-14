Escuela Juan Valverde Mora de Rivas será la sede de inauguración de la Semana del Cooperativismo

Coopeluna R.L. es la cooperativa que tiene la Escuela Juan Valverde Mora de Rivas y precisamente, será esta la anfitriona de la inauguración de la Semana del Cooperativismo, en el caso de la dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón.

Este centro educativo está cumpliendo 100 años en este 2026 y por esa razón, fue seleccionada para iniciar con las actividades.

El Comité Regional de Cooperativas del MEP trabaja de la mano con la Unión de Cooperativas del Sur en diferentes temas.

Aparte de la inauguración, también se están llevando a cabo un concurso de un video alusivo a las cooperativas y otro de dibujo.

Parte de las actividades desde el MEP que se organizan como parte de la Semana del Cooperativismo, que será 21 al 24 de abril.