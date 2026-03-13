Nuncio apostólico en Costa Rica se reúne con el clero de la Diócesis de San Isidro y visitará Térraba

Durante cuatro días, el Nuncio Apostólico en Costa Rica, Monseñor Mark Gerard Miles, visita la Diócesis de San Isidro.

El recibimiento fue el jueves 12 de marzo, en el Centro Salesiano don Bosco en Pérez Zeledón, lugar donde también estuvo este viernes en audiencia con el clero.

Para quienes participan de las actividades, consideran muy importante su presencia.

El Nuncio Apostólico, se encuentra visitando las diferentes diócesis del país.

Como parte de la agenda, este sábado 14 de marzo, habrá un acto histórico en el territorio indígena de Térraba y a las cinco de la tarde, la eucaristía en la Parroquia de Buenos Aires.

Y concluye su gira, el domingo 15 de marzo, con la eucaristía a las nueve de la mañana en la Catedral de San Isidro de El General.