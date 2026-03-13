Reportan supuesta amenaza de estudiante con arma blanca en el CTP de Osa

De esta manera, explicó el director del CTP de Osa, Henry Rodríguez, explicó lo acontecido este viernes 13 de marzo en el centro educativo.

Detalló que a eso de las 11:00 de la mañana, se activaron las alarmas en la institución ubicada en Palmar Norte, luego de que un estudiante de unos 15 años de edad, al parecer, amenazara a una joven estudiante con un arma blanca tipo cuchilla.

Ante esta situación, de manera inmediata, el personal del centro educativo intervino en la situación y solicitaron al menor que entregara el arma.

Sin embargo, ante la negativa, fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública y del PANI, para proceder con el decomiso del arma blanca y atender el caso conforme a los protocolos correspondientes.

Este hecho genera preocupación en la comunidad educativa y en muchos centros educativos del país, ya que vuelve a poner sobre la mesa el tema de la seguridad dentro de las instituciones.

Además, se hace un llamado a los padres de familia para que estén atentos al comportamiento de sus hijos en casa, con el fin de prevenir este tipo de situaciones.

Asimismo, piden a los mismos estudiantes, denunciar cualquier tipo de situación que sepan.

Tras este hecho, el estudiante quien al parecer, portaba el arma blanca y el joven no podrá acercarse al centro educativo al menos por 10 días, mientras se hace la investigación.