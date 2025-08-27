Presidenta municipal pide que se denuncie ante la Contraloría empresa por Bono Comunal en Tierra Prometida

Así de tajante fue la presidenta municipal, Andrea Herrera, durante la sesión municipal del martes 26 de agosto.

La regidora, dijo al alcalde, Emanuel Ceciliano, que se tiene que denunciar ante la Contraloría General de la República, la situación que se vive en el proyecto de Bono Comunal de Tierra Prometida en Pérez Zeledón.

Herrera, dijo que, como Concejo Municipal, han hecho muchas solicitudes tanto a la Fundación Costa Rica – Canadá como a la empresa, sin tener respuestas.

Esta posición de la presidenta municipal, se dio luego del informe de la alcaldía, donde hizo referencia al avance que se tiene en tema de asfalto.

El proyecto de Bono Comunal fue anunciado en febrero del 2018, por el BANHVI, con una inversión es de 2900 millones de colones.

A finales del 2022, comenzaron los trabajos y a la fecha no se concluyen.