Ovsicori mantiene monitoreo constante en la Zona Sur por gran cantidad de sismos registrados

El director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional, OVSICORI-UNA Esteban Chaves Sibaja, detalló que la Zona Sur es de las más activas tectónicamente hablando en el país, de ahí que se generan gran cantidad de sismos.

A finales de este año, se han reportado gran cantidad de sismos frente a Uvita, contabilizan 700 generados del 17 de noviembre al primero de diciembre y se sigue con la consecuencia.

Asimismo, indicó que si hay una migración hacia el sur, se debe tener una llamada atención importante, por ello, es que se tiene un monitoreo importante en la Zona Sur, ya que se pronostica un evento importante en la Península de Osa o Punta Burica.

El director del OVSICORI, precisó que es importante que la población sepa que estamos en una zona potencialmente activa.

