Grupo de Apoyo Operacional refuerza atención en las playas

La Dirección Regional siete de la Fuerza Pública, trabaja en diferentes operativos en cantones como Pérez Zeledón, Buenos Aires y Osa.

Precisamente, durante este fin y principio de año, muchas personas se desplazan a las playas, por lo que más de un 50 por ciento del Grupo de Apoyo Operacional, fue traslado al cantón de Osa, con el fin de brindar atención a las diferentes situaciones que se puedan presentar.

En la Fuerza Pública, hacen un llamado a estar pendiente de los artículos personales en la playa, para evitar robos.

Días como el 31 de diciembre y primero de enero, hay más afluencia de personas en las playas de Osa.

Aunque muchos esfuerzos se dirigen e la costa, también se mantiene en vigilancia en los cantones de Pérez Zeledón y Osa.

Asimismo, se preparan para atender las incidencias que se puedan registrar durante estos días.