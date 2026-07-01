Extraen primeras 14 baterías en desuso del Parque Nacional Corcovado

Atendiendo la orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, la cual establecía el retiro de 37 baterías ubicadas dentro del Parque Nacional Corcovado, las cuales se encontraban en desuso, luego de cumplir su función de alimentar el sistema fotovoltaico en la Estación Biológica Sirena. Este miércoles, en horas de la mañana se realizó en una primera etapa la extracción de 14 de estas baterías, desde el Área Silvestre Protegida, hasta Puerto Jiménez a bordo de una embarcación patrullera. Posteriormente, serán transportadas con el apoyo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) hasta Ochomogo en Cartago, donde se entregarán a una empresa autorizada para su tratamiento y disposición final, conforme a la normativa ambiental vigente. En los próximos días se realizará la extracción de las 23 baterías restantes.

Estas labores son desarrolladas por funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del Área de Conservación Osa (ACOSA-SINAC) en conjunto con personal de la Municipalidad de Puerto Jiménez, la ADI, Bomberos y el ICE.

Recordemos que el pasado 24 de junio, la viceministra de Ambiente Giovanna Valverde, visitó la Estación Biológica Sirena y como resultado de esa gira, se definió una hoja de ruta con acciones concretas para fortalecer la gestión del sitio, entre estas la atención de la orden sanitaria.

La viceministra de Ambiente, Giovanna Valverde, destacó que,” Esta acción garantiza el manejo adecuado de este tipo de residuos especiales, previene posibles impactos ambientales y reafirma el compromiso de las instituciones involucradas con la protección de los ecosistemas del Parque Nacional Corcovado y el cumplimiento de las disposiciones sanitarias y ambientales.”

El MINAE reafirma su compromiso con la protección y conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del país, mientras continúa impulsando un modelo de turismo sostenible y responsable.