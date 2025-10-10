Pérez Zeledón ya tiene a sus representantes para la Expo Técnica Nacional

Estos son los dos proyectos que clasificaron a la etapa nacional de la Expo Técnica.

El primer lugar en STEAM, lo ganó el proyecto Visión Sonora del Colegio Técnico Profesional San Isidro, mientras que en la categoría de emprendimiento, el proyecto Hialurovida de la Sección Técnica Nocturna del Colegio Técnico Profesional de General Viejo.

Estos dos proyectos, serán los representantes a nivel nacional en la actividad que se hará en noviembre.

Ellos, fueron parte de los 12 proyectos que participaron en la Expo Técnica Regional, que tuvo como sede el CTP de General Viejo en Pérez Zeledón, donde participaron representantes de cinco colegios técnicos de este cantón y uno de Buenos Aires.