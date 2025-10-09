Entre 25 y 30 pacientes al día atienden en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Escalante Pradilla

Un gran trabajo. La Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Escalante Pradilla, realiza todos los días una función muy importante en la atención de pacientes.

Por día, reciben entre 25 y 30 pacientes, además, realizan visita domiciliar, que son unos 20 pacientes a la semana.

Se enfocan en dos aspectos, como son los pacientes con dolor crónico.

Además de la Unidad, que brinda la atención a los pacientes en las diferentes etapas de las enfermedades, desde el punto de vista biológico y social, donde la participación de la familia es importante, sumado a ello, parte espiritual.

Esta área, cuenta con un gran apoyo de la Fundación de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la Zona Sur.

Poseen la atención del paciente oncológico, paciente de dolor crónico benigno de difícil manejo y atención domiciliar.